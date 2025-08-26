Villa Río Bermejito impulsa la capacitación laboral con un curso de pastas frescas

 En el marco de un trabajo articulado entre el Municipio de Villa Río Bermejito, encabezado por el intendente Omar Reis, y el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, se desarrolló un curso de capacitación laboral en la elaboración de pastas frescas.

La iniciativa, que reunió a vecinos de la localidad interesados en ampliar sus oportunidades de empleo, tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas y conocimientos técnicos que permitan la inserción en el mercado laboral, así como también la posibilidad de emprender proyectos propios.

Formación con salida laboral

Durante el curso, los participantes recibieron instrucción en técnicas de elaboración de pastas, además de capacitación en normas de higiene y seguridad alimentaria, aspectos fundamentales para garantizar productos de calidad y seguros para el consumo. Asimismo, se abordaron estrategias de comercialización y organización de pequeños emprendimientos, con el fin de potenciar la autonomía económica de los asistentes.

Impacto comunitario

El intendente Omar Reis valoró la propuesta y destacó el trabajo conjunto con la cartera provincial. “Cada capacitación que acercamos a nuestros vecinos significa una nueva oportunidad para el desarrollo personal y económico. Apostamos a la formación porque sabemos que el conocimiento es la base para construir una comunidad más fuerte y con futuro”, señaló.

Por su parte, desde el Ministerio de Desarrollo Humano remarcaron que este tipo de programas buscan generar oficios con alta demanda en la región, favoreciendo la inclusión laboral y el crecimiento de la economía local.

Compromiso con el progreso

Con esta acción, Villa Río Bermejito reafirma su compromiso con el desarrollo humano y social, apostando a políticas públicas que prioricen la capacitación, el empleo y el fortalecimiento de la comunidad.

   

