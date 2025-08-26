Tres Isletas: el deporte local crece y trasciende fronteras

El deporte treisletense vive un momento de expansión y protagonismo, con equipos locales que en los últimos días se destacaron en competencias de gran nivel, representando con orgullo a la ciudad en distintos escenarios provinciales y nacionales.

Vóley femenino con podio en San Juan

Uno de los logros más resonantes fue el obtenido por el equipo de Maxivóley Femenino del Playón Deportivo del barrio Formosa, que viajó a la provincia de San Juan para participar de la 8° Edición de la Copa Argentina Máster Vóley, realizada del 14 al 17 de agosto.

Las jugadoras compitieron en las categorías +40 y +45, alcanzando un meritorio 3° puesto en la Copa Oro, resultado que refleja el esfuerzo, la pasión y el compromiso de este grupo que lleva el nombre de Tres Isletas a lo más alto.

El fútbol femenino, protagonista

El fútbol femenino también tuvo un papel destacado. El equipo Revolución Femenina viajó a Miraflores el pasado 16 de agosto, donde representó a la ciudad mostrando el talento y la garra que caracteriza al deporte local.

Por su parte, el conjunto Pantera, que participa en la liga de Presidencia Roque Sáenz Peña, disputó la primera fecha del torneo que se juega todos los jueves, contando con un fuerte acompañamiento de la comunidad.

Un torneo con masiva convocatoria

El domingo 17 de agosto, el Club Deportivo León organizó el tradicional Campeonato Millonario de Fútbol, que reunió a 32 equipos en categoría libre y 10 de veteranos, en una jornada marcada por la gran convocatoria y el entusiasmo de los participantes.

Trabajo conjunto y apoyo institucional

Todos estos logros deportivos son posibles gracias al compromiso de los atletas, el acompañamiento de sus familias, el esfuerzo de las instituciones deportivas y el respaldo del Municipio de Tres Isletas, que continúa impulsando el crecimiento de las disciplinas en la localidad.

“Cada equipo que compite fuera de Tres Isletas representa a toda la comunidad. Felicitamos a los deportistas por su entrega y los alentamos a seguir soñando en grande”, señalaron desde el Municipio.

Con estas participaciones y resultados, el deporte treisletense demuestra que sigue en pleno crecimiento, consolidándose como una verdadera herramienta de integración, formación y orgullo para la ciudad.