Avanzan las obras de enripiado y mejora de calles en Colonia Aborigen

La Municipalidad de Colonia Aborigen inició la semana con un importante operativo de arreglo y enripiado de calles en distintos puntos de la localidad. Se trata de una acción clave para mejorar la circulación vial, la seguridad y el bienestar de los vecinos, que a diario enfrentan dificultades por el estado de las arterias internas.

El intendente Mateo Vucko destacó que estas tareas forman parte de un plan integral de mejoramiento urbano que busca dar respuesta a una de las demandas más reiteradas por la comunidad: la transitabilidad. “Cada calle que arreglamos significa más accesibilidad para nuestros vecinos, para los servicios de emergencia, para el transporte escolar y para quienes desarrollan actividades productivas”, remarcó.

Aporte clave de Vialidad Provincial

Desde el municipio también hicieron público el reconocimiento al ingeniero Omar Canela, de la Administración Provincial de Vialidad, quien gestionó un importante aporte de ripio destinado a las obras. Según explicaron, este acompañamiento permite avanzar con mayor rapidez en el mantenimiento de calles y representa un alivio significativo para los recursos locales.

“El apoyo de Vialidad Provincial es fundamental. Nos brinda materiales y asistencia técnica que de otro modo sería muy difícil conseguir. Valoramos la predisposición y la apertura permanente del ingeniero Canela y de todo su equipo, que siempre están atentos a las necesidades de nuestra comunidad”, señalaron desde la Municipalidad.

Trabajo conjunto y compromiso comunitario

Las obras, que ya comenzaron a ejecutarse en varias calles, se realizan con maquinaria y personal municipal, sumando la colaboración de los vecinos que acompañan y facilitan el acceso a los sectores intervenidos.

“Estamos convencidos de que el progreso se construye entre todos. Cada aporte, cada esfuerzo compartido, significa un paso más hacia una Colonia Aborigen con mejores condiciones de vida”, expresó el intendente Vucko.

El plan de enripiado continuará en los próximos días en otras zonas de la localidad, priorizando los tramos más deteriorados y de mayor circulación.

Una comunidad en crecimiento

Con estas acciones, Colonia Aborigen refuerza su compromiso con el desarrollo local. La mejora de las calles no solo facilita la movilidad, sino que también impacta en la integración social, el acceso a servicios y la calidad de vida de los habitantes.

“Sigamos trabajando juntos por una Colonia Aborigen cada vez mejor”, concluyó el jefe comunal.