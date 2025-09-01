Villa Río Bermejito fue escenario de la largada de la 33ª Travesía Tres Ríos

Con gran convocatoria, el domingo 31 de agosto se puso en marcha la 33ª edición de la Travesía Tres Ríos, una de las expediciones más emblemáticas de la región, que partió desde el camping municipal de Villa Río Bermejito.

A las 10 de la mañana, los participantes iniciaron un recorrido de aproximadamente 600 kilómetros que unirá los ríos Bermejo, Paraná y Paraguay, con destino final en el Club Yapú Iguazú. La travesía se extenderá por alrededor de 15 días, organizada en tres etapas: ecológica, deportiva e histórica.

La jornada inaugural contó con el acompañamiento del municipio, que destacó la importancia de este evento para promover el turismo, el deporte y el contacto con la naturaleza. “La Travesía Tres Ríos es una experiencia única que combina aventura, cultura y deporte, además de ser un desafío personal para cada participante”, señalaron desde la organización.

La propuesta convoca tanto a kayakistas experimentados como a aficionados de los deportes acuáticos que buscan vivir una experiencia diferente. Cada año, la travesía reúne a deportistas y aventureros de distintos puntos del país y de la región, consolidándose como un clásico de la agenda deportiva y turística del litoral argentino.

Desde la Municipalidad de Villa Río Bermejito, el intendente Omar Reis felicitó a los participantes y expresó su apoyo a la iniciativa: “Es un orgullo que nuestra localidad sea el punto de partida de esta travesía que pone en valor nuestros ríos y nuestra identidad chaqueña”.