Fontana avanza con trabajos de enripiado en el barrio Balastro II

La Municipalidad de Fontana inició nuevos trabajos de enripiado en el barrio Balastro II, con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad en la zona.

Las tareas se ejecutan sobre el pasaje Paraguay, en el tramo comprendido entre avenida Lavalle y pasaje Catamarca, considerado un sector clave para el tránsito diario de los vecinos.

Según informaron desde el municipio, la obra contempla la distribución de 115 toneladas de ripio a lo largo de 230 metros, permitiendo contar con calles más firmes y transitables durante todo el año, incluso en jornadas de lluvias.

Además, destacaron que el mejoramiento beneficiará especialmente a la comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 247, facilitando el acceso de estudiantes, docentes y familias.

Desde la comuna señalaron que el avance de esta obra es posible gracias al trabajo articulado con Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, en el marco de acciones conjuntas destinadas a optimizar la infraestructura barrial y mejorar la calidad de vida de los vecinos.