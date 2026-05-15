Fontana avanza con trabajos de enripiado en el barrio Balastro II

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La Municipalidad de Fontana inició nuevos trabajos de enripiado en el barrio Balastro II, con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad en la zona.

Las tareas se ejecutan sobre el pasaje Paraguay, en el tramo comprendido entre avenida Lavalle y pasaje Catamarca, considerado un sector clave para el tránsito diario de los vecinos.

Según informaron desde el municipio, la obra contempla la distribución de 115 toneladas de ripio a lo largo de 230 metros, permitiendo contar con calles más firmes y transitables durante todo el año, incluso en jornadas de lluvias.

Además, destacaron que el mejoramiento beneficiará especialmente a la comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 247, facilitando el acceso de estudiantes, docentes y familias.

Desde la comuna señalaron que el avance de esta obra es posible gracias al trabajo articulado con Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, en el marco de acciones conjuntas destinadas a optimizar la infraestructura barrial y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Internacionales

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