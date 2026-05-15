Avanzan las obras de limpieza y adecuación del Canal Sur en Colonia La Matanza

La Municipalidad de Tres Isletas informó que se desarrollan trabajos de limpieza y adecuación del Canal Sur en la zona de Colonia La Matanza, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el drenaje en áreas rurales afectadas por los excedentes hídricos.

Las tareas se ejecutan en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N°95 y el Departamento Quitilipi, permitiendo la interconexión de distintos canales y esteros de la región. Según se indicó oficialmente, estas obras buscan facilitar la evacuación del agua acumulada en sectores ubicados al sur de la localidad y en colonias vecinas.

Los trabajos son realizados de manera conjunta entre la Administración Provincial del Agua (APA), la Dirección de Vialidad Provincial y el municipio de Tres Isletas. Además, cuentan con la colaboración de distintos Consorcios Camineros de la zona.

Desde el municipio señalaron que la intervención responde a los reclamos y necesidades de productores rurales afectados por las recientes contingencias hídricas, que complicaron el tránsito y las actividades productivas en varios sectores.

En ese marco, las autoridades locales agradecieron el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero y destacaron el trabajo coordinado entre organismos provinciales y municipales para brindar una respuesta inmediata a la problemática.

Las obras forman parte de una serie de acciones orientadas a reducir el impacto de las lluvias y mejorar la infraestructura hídrica en distintas localidades del interior provincial.