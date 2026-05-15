Secheep repotenció la estación transformadora de Juan José Castelli y reforzó el servicio eléctrico para los próximos 10 años

El presidente de Secheep, José Bistoletti, confirmó la finalización de una importante obra de repotenciación en la estación transformadora de 132 kV de Juan José Castelli, que permitirá mejorar el abastecimiento eléctrico para unas 15 mil familias y garantizar mayor capacidad energética para la próxima década.

Según explicó, la intervención elevó la capacidad de la estación de 45 a 60 megavatios mediante el reemplazo de un transformador de 15 kV por uno de 30 kV. La obra fue ejecutada por personal propio de la empresa y sin necesidad de interrumpir el suministro eléctrico.

“Esto asegura una potencia firme en Juan José Castelli por al menos diez años”, sostuvo Bistoletti, quien remarcó que la ampliación permitirá acompañar el crecimiento de la demanda energética en la región.

El titular de Secheep recordó que durante el último verano se registraron dificultades para abastecer algunos sectores rurales en jornadas de altas temperaturas, y señaló que la nueva infraestructura permitirá responder con mayor estabilidad durante los períodos de mayor consumo.

Por otra parte, indicó que la empresa ya comenzó con los trabajos de mantenimiento preventivo de cara al próximo verano. “Terminamos una temporada y enseguida analizamos qué hace falta mejorar para el siguiente verano”, explicó.

Durante la entrevista también se refirió al incremento de robos de cables, luminarias y conexiones clandestinas, especialmente en sectores del Gran Resistencia. En ese sentido, adelantó que la empresa volverá a coordinar operativos conjuntos con la Policía y el Ministerio de Seguridad para reforzar controles y prevenir nuevos hechos.

Bistoletti aseguró además que muchas de las conexiones ilegales ya no tienen como objetivo la venta del material robado, sino la utilización de cables para realizar extensiones clandestinas hacia viviendas particulares.

Respecto de las conexiones irregulares, explicó que Secheep mantiene cuadrillas trabajando de manera permanente en distintos puntos de la provincia, aunque reconoció que muchas personas vuelven a conectarse ilegalmente luego de los cortes. “Nos vamos y mucha gente se vuelve a reconectar”, afirmó.

El funcionario detalló que en los casos detectados se realiza el cobro de la energía consumida y no registrada, mientras que las denuncias penales quedan reservadas para situaciones de fraude eléctrico de gran magnitud, como empresas o comercios con consumos elevados.

Finalmente, remarcó la importancia de generar conciencia social sobre los riesgos de las conexiones clandestinas y destacó que cada vez más vecinos denuncian estas prácticas a través de redes sociales y canales habilitados por la empresa.