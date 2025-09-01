Cote Lai refuerza la seguridad con la instalación de nuevas cámaras de vigilancia

540628513_122231383826245376_1090513756817089482_n

La Municipalidad de Cote Lai, bajo la gestión del intendente Anselmo “Leli” Bordón, avanza con un plan integral de seguridad que incluye la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la localidad.

El objetivo de la medida es prevenir hechos delictivos, fortalecer la tranquilidad de los vecinos y acompañar el trabajo de las fuerzas de seguridad locales.

Según informaron desde el municipio, las cámaras fueron ubicadas en zonas previamente evaluadas, garantizando una cobertura eficiente sin invadir la privacidad de la comunidad. Además, el sistema cuenta con monitoreo a cargo de personal capacitado, en coordinación con las autoridades policiales.

“La seguridad es un compromiso de todos, y este paso es fundamental para construir un entorno más protegido y confiable”, remarcaron desde la intendencia.

Con esta iniciativa, Cote Lai busca consolidar un modelo de gestión basado en la prevención, la colaboración ciudadana y la tecnología, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

