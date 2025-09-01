Sáenz Peña entregó más de 60 certificados del Curso de Lengua de Señas Argentina

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña concretó la entrega de certificados a más de 60 participantes que finalizaron el 8° Curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) – Nivel 1, en un acto desarrollado en el Centro Cultural Municipal.

La capacitación fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes y estuvo a cargo de personas sordas, acompañadas por el equipo de intérpretes docentes conformado por Daniela Aguirre, Carla Sarobe y Maia Adamec.

Durante la jornada, los alumnos presentaron una dramatización hablada e interpretada en LSA, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de esta lengua en la vida cotidiana y la necesidad de promover una sociedad más inclusiva.

Desde el municipio destacaron la alta participación ciudadana y remarcaron que quienes culminaron esta primera instancia tendrán la posibilidad de continuar con el Nivel 2, cuya fecha de inicio será anunciada próximamente.

El curso de Lengua de Señas Argentina forma parte de una política pública de formación e inclusión, orientada a derribar barreras comunicacionales y garantizar el acceso a los derechos de las personas sordas.

