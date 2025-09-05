Villa Río Bermejito: el intendente Omar Reis concretó un histórico pase a planta permanente para empleados municipales

542751155_122233826222188894_768895295704189915_n

Villa Río Bermejito vivió este martes una jornada trascendental en materia laboral y administrativa. El intendente Omar Reis encabezó el acto oficial en el que se formalizó el pase a planta permanente de un importante grupo de trabajadores municipales que hasta ahora se desempeñaban bajo la modalidad de planta transitoria.

La ceremonia, realizada en dependencias municipales, reunió a autoridades locales, empleados y familiares, quienes celebraron un acontecimiento considerado un verdadero hito en la historia institucional de la comuna. Con la entrega de las resoluciones correspondientes, los beneficiarios obtuvieron finalmente la tan anhelada estabilidad laboral.

Reconocimiento a la trayectoria

La secretaria de Gobierno, Mónica Sander, acompañó el anuncio y destacó que la medida busca reconocer la trayectoria y el esfuerzo de los trabajadores que durante años sostuvieron la gestión municipal sin contar con una estabilidad formal.

“Este pase a planta permanente es una decisión política clara del intendente Reis. Se trata de poner fin a la precariedad laboral heredada de anteriores administraciones y garantizar seguridad a las familias que dependen del municipio”, subrayó.

Un avance en la política de estabilidad y mejora salarial

La decisión se enmarca en una agenda de gobierno que apunta a revalorizar al capital humano municipal, entendiendo que los trabajadores son la base para brindar mejores servicios a la comunidad.

En esa línea, además del pase a planta permanente, la actual gestión implementó una recategorización del personal y dispuso un aumento del 211% en el sueldo básico, aplicado de forma escalonada. Estas medidas consolidan una política integral de recomposición y dignificación del empleo municipal.

Un acto con fuerte sentido comunitario

Durante su discurso, el intendente Reis expresó que el municipio atraviesa una etapa de ordenamiento y crecimiento, en la que la mejora de las condiciones laborales ocupa un lugar central.

“Hoy no solo cumplimos con una promesa, sino que también damos un paso fundamental hacia la construcción de un municipio más justo, sólido y comprometido con su gente”, sostuvo el jefe comunal.

Impacto en la comunidad

El pase a planta no solo significa una mejora para los empleados municipales, sino que también fortalece la capacidad operativa del municipio, al consolidar un plantel de trabajadores motivados, estables y con mejores condiciones salariales.

Con esta decisión, la gestión de Omar Reis marca un antes y un después en la administración pública local, enviando un mensaje claro: la estabilidad laboral y el reconocimiento a los trabajadores son pilares fundamentales para construir un municipio más eficiente y cercano a su comunidad.

Más Noticias

543363192_4134635523466889_7526797135390465870_n

Operativo ANSES y mejoras en conectividad marcaron una jornada clave en el SUM Municipal de Las Garcitas

540437390_122277418136223682_2753690422516992646_n

El Sauzalito: el municipio inició refacciones en la Iglesia de la Pastora Ángela Peñaloza

540836950_1112571514350099_509935199462259718_n

Charata avanza con obras de mejoramiento vial en calle Dorrego y zonas aledañas

Te pueden interesar

543363192_4134635523466889_7526797135390465870_n

Operativo ANSES y mejoras en conectividad marcaron una jornada clave en el SUM Municipal de Las Garcitas

542751155_122233826222188894_768895295704189915_n

Villa Río Bermejito: el intendente Omar Reis concretó un histórico pase a planta permanente para empleados municipales

540437390_122277418136223682_2753690422516992646_n

El Sauzalito: el municipio inició refacciones en la Iglesia de la Pastora Ángela Peñaloza

540836950_1112571514350099_509935199462259718_n

Charata avanza con obras de mejoramiento vial en calle Dorrego y zonas aledañas

542758171_1214357804066489_5733183200586795006_n

Barranqueras avanza en acuerdos con Banco Macro para ampliar beneficios a la comunidad