Villa Río Bermejito: el intendente Omar Reis concretó un histórico pase a planta permanente para empleados municipales

Villa Río Bermejito vivió este martes una jornada trascendental en materia laboral y administrativa. El intendente Omar Reis encabezó el acto oficial en el que se formalizó el pase a planta permanente de un importante grupo de trabajadores municipales que hasta ahora se desempeñaban bajo la modalidad de planta transitoria.

La ceremonia, realizada en dependencias municipales, reunió a autoridades locales, empleados y familiares, quienes celebraron un acontecimiento considerado un verdadero hito en la historia institucional de la comuna. Con la entrega de las resoluciones correspondientes, los beneficiarios obtuvieron finalmente la tan anhelada estabilidad laboral.

Reconocimiento a la trayectoria

La secretaria de Gobierno, Mónica Sander, acompañó el anuncio y destacó que la medida busca reconocer la trayectoria y el esfuerzo de los trabajadores que durante años sostuvieron la gestión municipal sin contar con una estabilidad formal.

“Este pase a planta permanente es una decisión política clara del intendente Reis. Se trata de poner fin a la precariedad laboral heredada de anteriores administraciones y garantizar seguridad a las familias que dependen del municipio”, subrayó.

Un avance en la política de estabilidad y mejora salarial

La decisión se enmarca en una agenda de gobierno que apunta a revalorizar al capital humano municipal, entendiendo que los trabajadores son la base para brindar mejores servicios a la comunidad.

En esa línea, además del pase a planta permanente, la actual gestión implementó una recategorización del personal y dispuso un aumento del 211% en el sueldo básico, aplicado de forma escalonada. Estas medidas consolidan una política integral de recomposición y dignificación del empleo municipal.

Un acto con fuerte sentido comunitario

Durante su discurso, el intendente Reis expresó que el municipio atraviesa una etapa de ordenamiento y crecimiento, en la que la mejora de las condiciones laborales ocupa un lugar central.

“Hoy no solo cumplimos con una promesa, sino que también damos un paso fundamental hacia la construcción de un municipio más justo, sólido y comprometido con su gente”, sostuvo el jefe comunal.

Impacto en la comunidad

El pase a planta no solo significa una mejora para los empleados municipales, sino que también fortalece la capacidad operativa del municipio, al consolidar un plantel de trabajadores motivados, estables y con mejores condiciones salariales.

Con esta decisión, la gestión de Omar Reis marca un antes y un después en la administración pública local, enviando un mensaje claro: la estabilidad laboral y el reconocimiento a los trabajadores son pilares fundamentales para construir un municipio más eficiente y cercano a su comunidad.