El Sauzalito: el municipio inició refacciones en la Iglesia de la Pastora Ángela Peñaloza

El Sauzalito vive días de renovación y esperanza con el inicio de las refacciones en la Iglesia de la Pastora Ángela Peñaloza, ubicada en el barrio Secheep. La obra, impulsada por la Municipalidad y acompañada personalmente por el intendente Jorge Monzón, responde a un compromiso asumido con la comunidad religiosa local.

Un espacio de encuentro para la comunidad

La Iglesia de la Pastora Peñaloza es mucho más que un templo: representa un espacio de fe, contención y encuentro familiar para los vecinos del barrio y zonas cercanas. Allí se desarrollan actividades espirituales, sociales y comunitarias que fortalecen el entramado social del pueblo.

El inicio de las refacciones fue recibido con entusiasmo por los feligreses, quienes valoraron la decisión del municipio de atender una necesidad largamente esperada.

Compromiso con las instituciones de fe

El intendente Monzón destacó la importancia de la obra, subrayando que se enmarca en una política de acompañamiento permanente a las instituciones religiosas, entendiendo que estas cumplen un rol fundamental en la vida comunitaria.

“La Iglesia de la Pastora Peñaloza es un símbolo de fe para muchas familias. Con esta refacción no solo embellecemos el lugar, sino que también reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto a las comunidades de fe que sostienen y acompañan a nuestro pueblo”, expresó el jefe comunal.

Trabajo conjunto y sentido comunitario

Desde la gestión municipal remarcaron que estas acciones forman parte de una agenda que busca fortalecer la identidad local, promover el respeto por los valores espirituales y generar espacios más seguros y accesibles para todos los vecinos.

Con obras concretas y el respaldo a las instituciones religiosas, El Sauzalito avanza en la construcción de un pueblo más unido, donde la fe y la acción comunitaria caminan de la mano.