Operativo ANSES y mejoras en conectividad marcaron una jornada clave en el SUM Municipal de Las Garcitas

En la jornada de hoy, las instalaciones del Salón de Usos Múltiples (SUM) Municipal de la localidad de Las Garcitas fueron escenario de un nuevo Operativo ANSES, una iniciativa destinada a acercar soluciones concretas a los vecinos y vecinas de la localidad.

Durante el operativo, personal de ANSES y del municipio atendieron diversas consultas y gestiones, entre ellas la recepción de formularios y la resolución de trámites vinculados a beneficios y programas sociales. La propuesta tuvo una importante participación ciudadana, reflejando la necesidad y el valor de contar con este tipo de dispositivos en el territorio.

Trabajo articulado

El intendente Sergio Andrés Dolce agradeció especialmente el compromiso del personal municipal, en particular a Lourdes Lezcano, así como al referente local de La Libertad Avanza, Guillermo Coronel, quienes colaboraron en la organización y coordinación del operativo.

Asimismo, destacó el acompañamiento de la referente zonal Pili Jarenko, cuya presencia y predisposición resultan fundamentales para dar continuidad a estas acciones de cercanía con la comunidad.

Avance en conectividad para el SUM Municipal

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue la incorporación de un servicio de internet en el SUM Municipal, gracias a la colaboración de la empresa Fibra Óptica Interzona y de los vecinos Marcos Mosso, Maicol Mosso y Adrián Rey, quienes instalaron un router en el edificio.

Esta mejora tecnológica permitirá potenciar el funcionamiento del espacio comunitario, brindando conectividad para futuros operativos, talleres, capacitaciones y jornadas que allí se realicen.

“Este avance será de gran utilidad para toda la comunidad y permitirá que el SUM siga creciendo como un punto de encuentro y servicio para los vecinos”, destacó Dolce.

Un espacio más cerca de la comunidad

Con este operativo y la incorporación del servicio de internet, el municipio reafirma su compromiso con la inclusión social, la conectividad y el fortalecimiento institucional, garantizando que los vecinos puedan acceder a servicios nacionales y municipales de manera más rápida, cómoda y eficiente.