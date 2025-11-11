Villa Río Bermejito celebró un Día de la Tradición histórico en homenaje a la Chacarera del Monte
La comunidad de Villa Río Bermejito vivió una jornada inolvidable en el marco del Día de la Tradición, con un evento que fue calificado como “histórico” por sus organizadores y asistentes. La celebración, impulsada por María Ester Alizandro, superó todas las expectativas y se convirtió en una verdadera fiesta popular que reivindicó el orgullo y las raíces culturales del pueblo chaqueño que buscaba romper el record mundial de parejas bailando.
Durante la jornada, vecinos, instituciones educativas, escuelas de danza y agrupaciones locales se unieron para compartir música, bailes y expresiones tradicionales que llenaron de emoción y color cada rincón del lugar. La Chacarera del Monte, símbolo cultural de la región, fue la gran protagonista del encuentro, convocando a grandes y chicos en un mismo sentimiento de identidad y pertenencia.
El intendente Omar Reis acompañó el desarrollo del evento y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones como parte del legado cultural de Villa Río Bermejito. “Fue un día que nos unió como pueblo y reafirmó nuestras raíces. Unidos, Villa Río Bermejito crece y sueña en grande”, expresó el jefe comunal.
Asimismo, Reis hizo un reconocimiento especial a María Ester Alizandro por su compromiso y entusiasmo en la organización de esta jornada, e hizo extensivo su agradecimiento a las distintas áreas del municipio y a la comunidad en general por su colaboración.
El encuentro cerró con un clima de alegría y camaradería, dejando en claro que la tradición no solo se celebra, sino que se vive y se transmite de generación en generación.