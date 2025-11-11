Villa Río Bermejito celebró un Día de la Tradición histórico en homenaje a la Chacarera del Monte

579414029_122244539882188894_9004786056439694339_n

La comunidad de Villa Río Bermejito vivió una jornada inolvidable en el marco del Día de la Tradición, con un evento que fue calificado como “histórico” por sus organizadores y asistentes. La celebración, impulsada por María Ester Alizandro, superó todas las expectativas y se convirtió en una verdadera fiesta popular que reivindicó el orgullo y las raíces culturales del pueblo chaqueño que buscaba romper el record mundial de parejas bailando.

Durante la jornada, vecinos, instituciones educativas, escuelas de danza y agrupaciones locales se unieron para compartir música, bailes y expresiones tradicionales que llenaron de emoción y color cada rincón del lugar. La Chacarera del Monte, símbolo cultural de la región, fue la gran protagonista del encuentro, convocando a grandes y chicos en un mismo sentimiento de identidad y pertenencia.

El intendente Omar Reis acompañó el desarrollo del evento y destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones como parte del legado cultural de Villa Río Bermejito. “Fue un día que nos unió como pueblo y reafirmó nuestras raíces. Unidos, Villa Río Bermejito crece y sueña en grande”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, Reis hizo un reconocimiento especial a María Ester Alizandro por su compromiso y entusiasmo en la organización de esta jornada, e hizo extensivo su agradecimiento a las distintas áreas del municipio y a la comunidad en general por su colaboración.

El encuentro cerró con un clima de alegría y camaradería, dejando en claro que la tradición no solo se celebra, sino que se vive y se transmite de generación en generación.

