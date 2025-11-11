Colonia Popular impulsa la capacitación con una nueva Clínica de Pastelería Profesional en Puerto Bastiani

El Municipio de Colonia Popular continúa apostando a la formación y el desarrollo profesional de su comunidad. En esta oportunidad, se llevó a cabo en el SUM de Puerto Bastiani la Segunda Clínica de Pastelería Profesional, una jornada práctica en la que las participantes elaboraron una exquisita Mini Cake de crema y frutillas.

La capacitación estuvo a cargo de la profesora Brenda Yorg, quien compartió sus conocimientos y técnicas con entusiasmo, promoviendo el aprendizaje y el espíritu emprendedor.

Desde el municipio destacaron el compromiso de quienes participaron y reafirmaron su intención de seguir acompañando el crecimiento personal y laboral de las y los vecinos.

“Seguimos avanzando, aprendiendo y construyendo oportunidades para todos”, expresaron desde la gestión local.