Operativo DNI en Charata: vecinos realizan trámites de documentación en el Paseo del Sol

La Municipalidad de Charata acompañó esta mañana el inicio del operativo DNI, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Asuntos Registrales, que se desarrolla en el Paseo del Sol con el objetivo de facilitar el acceso a trámites esenciales para los vecinos.

El operativo estará disponible hoy lunes y mañana martes, desde las 8 horas, y permite realizar gestiones como la regularización del DNI, cambio de domicilio y actualización de datos de mayores y menores.

Según informaron, se entregan 150 números por orden de llegada, garantizando una atención ágil y organizada.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones conjuntas, que acercan el Estado a la comunidad y garantizan el derecho a la identidad para todos los ciudadanos.

“Estas iniciativas son fundamentales para simplificar trámites y fortalecer la inclusión ciudadana”, expresaron desde la gestión local.