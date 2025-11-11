Operativo DNI en Charata: vecinos realizan trámites de documentación en el Paseo del Sol

580534691_1167816125492304_3754241392233742002_n

La Municipalidad de Charata acompañó esta mañana el inicio del operativo DNI, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Asuntos Registrales, que se desarrolla en el Paseo del Sol con el objetivo de facilitar el acceso a trámites esenciales para los vecinos.

El operativo estará disponible hoy lunes y mañana martes, desde las 8 horas, y permite realizar gestiones como la regularización del DNI, cambio de domicilio y actualización de datos de mayores y menores.

Según informaron, se entregan 150 números por orden de llegada, garantizando una atención ágil y organizada.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones conjuntas, que acercan el Estado a la comunidad y garantizan el derecho a la identidad para todos los ciudadanos.

Estas iniciativas son fundamentales para simplificar trámites y fortalecer la inclusión ciudadana”, expresaron desde la gestión local.

Más Noticias

184511w850h478c.jpg

Adjudican 316 cargos de Traslado e Ingreso para bibliotecarios

184507w850h480c.jpg

Lanzan una nueva línea de crédito para productores algodoneros

184505w850h480c.jpg

Zdero sigue haciendo gestiones para atraer inversiones al Chaco

Te pueden interesar

581001437_122227706318140892_5740255614061791762_n

Chorotis celebró con éxito el 16° Encuentro de Danzas Folclóricas

580534691_1167816125492304_3754241392233742002_n

Operativo DNI en Charata: vecinos realizan trámites de documentación en el Paseo del Sol

579414029_122244539882188894_9004786056439694339_n

Villa Río Bermejito celebró un Día de la Tradición histórico en homenaje a la Chacarera del Monte

578970514_122250938864167730_6687666917404135879_n

Colonia Popular impulsa la capacitación con una nueva Clínica de Pastelería Profesional en Puerto Bastiani

578413453_1154144416900492_4305937314179687329_n

Coronel Du Graty fue sede del Encuentro Regional de Jubilados 2025