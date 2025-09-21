Villa Río Bermejito celebró el Día del Estudiante con un mensaje de aliento a los jóvenes

En el marco de la conmemoración del Día del Estudiante, el intendente de Villa Río Bermejito, Omar Reis, junto a la Subsecretaría de la Juventud, hizo llegar un afectuoso saludo a todos los jóvenes de la comunidad, destacando su rol como “pilares de nuestra sociedad”.

En su mensaje, Reis valoró la dedicación, el esfuerzo y la búsqueda constante de conocimiento que caracterizan a los estudiantes, a quienes definió como “la semilla de un futuro próspero para nuestra localidad”.

“Hoy, más que nunca, los alentamos a abrazar el desafío de aprender con valentía y curiosidad. Que cada libro, cada clase y cada experiencia los enriquezca y los acerque un paso más a sus metas. La educación es la herramienta más poderosa para transformar sus vidas y el mundo que los rodea”, expresó el jefe comunal.

El intendente también remarcó su confianza en el potencial de los jóvenes, su capacidad de innovar y su compromiso con la construcción de un futuro mejor. “Sigan adelante con pasión, perseverancia y la certeza de que, con cada paso que dan, están construyendo un camino lleno de oportunidades y logros”, concluyó.

Con este saludo, la gestión municipal reafirmó su apuesta por la juventud como motor de desarrollo, en una fecha que celebra no solo la llegada de la primavera, sino también la energía, los sueños y las esperanzas de las nuevas generaciones.