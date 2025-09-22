Chorotis celebró el Día del Maestro con una cena de homenaje a los educadores

El pasado viernes 19 de septiembre, la comunidad de Chorotis rindió un emotivo tributo a sus docentes en el marco del Día del Maestro. El intendente Ariel Hofstetter encabezó una cena especial de agasajo, que reunió a una gran cantidad de maestros y maestras en una noche cargada de reconocimiento y alegría.

La velada incluyó un brindis, un corte de torta y palabras de gratitud, destacando la importancia de quienes con su esfuerzo, dedicación y vocación forman el futuro de la localidad. Entre bailes, juegos y momentos de camaradería, la jornada se convirtió en un encuentro inolvidable para toda la familia educativa.

Hofstetter expresó su agradecimiento a los docentes por su compromiso cotidiano y remarcó que “son pilares fundamentales para el desarrollo y la formación de nuestros niños y jóvenes”.

Con este reconocimiento, la Municipalidad de Chorotis reafirmó su apoyo y admiración por la tarea docente, celebrando a quienes, con su trabajo diario, construyen el porvenir de la comunidad.