Gancedo continúa entregando tarjetas del Boleto Estudiantil Gratuito

El Municipio de Gancedo continúa incorporando beneficiarios al programa de Boleto Estudiantil Gratuito destinado a estudiantes de nivel superior que cursan sus estudios en distintas localidades de la región.

Las tarjetas están dirigidas a jóvenes que se forman en General Pinedo, Charata, Las Breñas y Hermoso Campo, facilitando el acceso al transporte para quienes deben trasladarse diariamente por motivos educativos.

Desde la gestión municipal encabezada por Adriana Stacchiotti destacaron que esta política pública se sostiene con recursos propios del municipio, con el objetivo de acompañar a los estudiantes y promover mayores oportunidades de formación.

“Acompañar a nuestros estudiantes es una prioridad”, señalaron desde la comuna, remarcando además la importancia de continuar invirtiendo en educación y en herramientas que favorezcan la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo.