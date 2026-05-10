Panzardi acompañó el aniversario de Margarita Belén y destacó el crecimiento de la localidad

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La diputada provincial Claudia Panzardi participó de los festejos por el 136° aniversario de Margarita Belén y destacó el trabajo de la gestión municipal encabezada por el intendente Javier Martínez.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Panzardi agradeció la invitación cursada por el jefe comunal y por María Ángeles Fretes para participar de las celebraciones fundacionales de la localidad.

Además, felicitó a las autoridades municipales por “el trabajo y la gestión” que llevan adelante en favor del crecimiento y el desarrollo de la comunidad.

La legisladora también expresó sus deseos de bienestar para los habitantes de Margarita Belén y manifestó que espera que puedan concretar “los sueños más anhelados”.

Los festejos por el aniversario reunieron a vecinos, autoridades y distintas instituciones en una jornada marcada por actividades culturales, recreativas y comunitarias.

 

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