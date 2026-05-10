Finalizó el “Tallercito de Canciones” en Colonia Benítez tras dos años de trabajo creativo

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El Municipio de Colonia Benítez realizó el último encuentro del “Tallercito de Canciones”, una propuesta artística y educativa que durante dos años reunió a niños y niñas de la comunidad en espacios de creatividad y expresión musical.

La iniciativa estuvo coordinada por el profesor Lalo Aguilar, quien acompañó a los participantes en la creación de canciones inspiradas en distintos aspectos de su vida cotidiana y del entorno local.

Desde el municipio destacaron que, a través de dibujos, palabras y experiencias compartidas, los chicos lograron componer temas vinculados a Colonia Benítez, los animales, el cuidado del ambiente, las vacaciones, la escuela y la amistad.

Además, adelantaron que en las próximas semanas se darán a conocer novedades sobre la grabación de las canciones creadas por “Las Cotorras del CIC”, nombre elegido por el grupo participante.

La propuesta fue valorada como un espacio de aprendizaje, integración y desarrollo artístico para las infancias de la localidad.

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