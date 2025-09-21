Margarita Belén celebró el Día del Jubilado con la inauguración del Centro “Dignidad y Solidaridad”

En el marco de los festejos por el Día del Jubilado, la localidad de Margarita Belén sumó un nuevo espacio de encuentro y acompañamiento para los adultos mayores: el Centro de Jubilados “Dignidad y Solidaridad”.

El acto de inauguración contó con la participación del coordinador del Museo local, Pedro Dowmat, junto a vecinos, familiares y referentes de la comunidad. La flamante institución está presidida por Jorge Tabia, quien estuvo presente junto a su familia para compartir la emoción de la apertura oficial.

Aunque el centro venía desarrollando desde abril distintas actividades de contención y recreación, la formalización de su inauguración marca el inicio de una nueva etapa, con el objetivo de ampliar las propuestas recreativas, solidarias y de gestión en beneficio de los jubilados de la localidad.

Durante el acto se destacó el compromiso de Jorge Tabia y su familia, quienes impulsaron la reapertura de un espacio “tan necesario para poner la dignidad y la solidaridad al servicio de quienes tanto han dado por la comunidad”, según expresaron las autoridades municipales.

Con esta inauguración, Margarita Belén refuerza su política de inclusión y reconocimiento a los adultos mayores, creando un ámbito donde los jubilados podrán compartir actividades, recibir acompañamiento y fortalecer lazos de amistad, consolidando así una comunidad más unida y solidaria.