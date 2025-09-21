Margarita Belén celebró el Día del Jubilado con la inauguración del Centro “Dignidad y Solidaridad”

550842352_1118311843735917_2417453708951649669_n

En el marco de los festejos por el Día del Jubilado, la localidad de Margarita Belén sumó un nuevo espacio de encuentro y acompañamiento para los adultos mayores: el Centro de Jubilados “Dignidad y Solidaridad”.

El acto de inauguración contó con la participación del coordinador del Museo local, Pedro Dowmat, junto a vecinos, familiares y referentes de la comunidad. La flamante institución está presidida por Jorge Tabia, quien estuvo presente junto a su familia para compartir la emoción de la apertura oficial.

Aunque el centro venía desarrollando desde abril distintas actividades de contención y recreación, la formalización de su inauguración marca el inicio de una nueva etapa, con el objetivo de ampliar las propuestas recreativas, solidarias y de gestión en beneficio de los jubilados de la localidad.

Durante el acto se destacó el compromiso de Jorge Tabia y su familia, quienes impulsaron la reapertura de un espacio “tan necesario para poner la dignidad y la solidaridad al servicio de quienes tanto han dado por la comunidad”, según expresaron las autoridades municipales.

Con esta inauguración, Margarita Belén refuerza su política de inclusión y reconocimiento a los adultos mayores, creando un ámbito donde los jubilados podrán compartir actividades, recibir acompañamiento y fortalecer lazos de amistad, consolidando así una comunidad más unida y solidaria.

Más Noticias

549051805_122236419716188894_7769986128851924191_n

Villa Río Bermejito celebró el Día del Estudiante con un mensaje de aliento a los jóvenes

552205567_1215127690654111_2480775938046029526_n

Tres Isletas: el Consorcio Caminero N°79 “La Rinconada” renovó autoridades en su Asamblea General

548651757_122281733894223682_626095224159568328_n

El Sauzalito refuerza el acompañamiento a vecinos con pensiones por invalidez suspendidas

Te pueden interesar

549051805_122236419716188894_7769986128851924191_n

Villa Río Bermejito celebró el Día del Estudiante con un mensaje de aliento a los jóvenes

550842352_1118311843735917_2417453708951649669_n

Margarita Belén celebró el Día del Jubilado con la inauguración del Centro “Dignidad y Solidaridad”

552205567_1215127690654111_2480775938046029526_n

Tres Isletas: el Consorcio Caminero N°79 “La Rinconada” renovó autoridades en su Asamblea General

548651757_122281733894223682_626095224159568328_n

El Sauzalito refuerza el acompañamiento a vecinos con pensiones por invalidez suspendidas

f35ca340-cee5-4fe1-ae64-5836a98686b6

Tras el hallazgo en el Paraná, confirman identidad y concluyen la autopsia