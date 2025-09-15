Villa Prosperidad: un herido grave con un balazo en la cabeza tras un enfrentamiento armado

Este domingo , entre las 19:50 y 20:30, personal de la Comisaría Octava, dependiente de la Dirección General de Seguridad Metropolitana, intervino en un grave hecho ocurrido en calle Ramón Vázquez al 1150, donde se registró un enfrentamiento armado entre grupos de personas. Un joven se encuentra grave tras ser baleado en la cabeza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Primero Chaco (@primerochaco)

Durante el operativo, fueron demorados un adolescente de 16 y Sergio Almirón (28), quienes tenían en su poder armas de fabricación casera. Según relatos de vecinos, ambos habrían efectuado disparos contra otro grupo, que también respondió con disparos de arma de fuego tipo pistola. El violento hecho sucedió en la noche del domingo en Villa Prosperidad, en Resistencia.

En el procedimiento también fue conducido Hugo Eugenio Núñez (27), quien al ser requisado portaba un almacén cargador calibre 9 mm. Además, se identificó a otros involucrados en el lugar: Adán Caballero (33) y Braian Núñez (23), todos domiciliados en la misma cuadra.

Producto del enfrentamiento, Lucas Agustín Contreras (22) fue trasladado por familiares al Hospital Julio C. Perrando, donde se le diagnosticó herida de arma de fuego en cráneo y ojo derecho, con asistencia mecánica respiratoria.

Según testigos, vecinos de apellido Núñez golpeaban a un joven identificado como Pablo Duco, cuando otros vecinos intervinieron para auxiliarlo. En medio de la pelea, familiares de los Núñez habrían sacado armas de fabricación casera y, presumiblemente, un arma de fuego calibre 9 mm, con la que efectuaron disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas Agustín Contreras, de 22 años, quien debió ser trasladado de urgencia por un familiar al Hospital Julio C. Perrando, donde la doctora Gómez diagnosticó “herida de arma de fuego en cráneo y ojo derecho, con asistencia mecánica respiratoria”.

Tras el hecho, la policía secuestró dos armas de fabricación casera (tumberas), un cargador de pistola 9 mm, una vaina servida del mismo calibre y una vaina de escopeta.

Fueron conducidos para su identificación y a disposición de la Justicia:

Hugo Eugenio Núñez (27) , alias “Huevón”.

Braian Ermes Ismael Núñez (23) , alias “Miyagui”.

Adam Víctor Esteban Caballero (33) , alias “Toto”.

Marcelino Damián Almirón (28) .

Fabricio Leonel Canteros (16) .

Mauro Nicolás Rodríguez (25), quien presentaba lesiones visibles y fue trasladado a la Comisaría Octava tras ser atendido en Sanidad Policial.

En el sitio trabajó el Gabinete Científico, a cargo del licenciado Carlos Plaquín, mientras que el Ayudante Fiscal Martín Gabriel Gaona supervisó las diligencias.

La causa quedó caratulada como “supuestas lesiones con arma de fuego”, y la investigación continúa para determinar responsabilidades en un conflicto que, según vecinos, tiene antecedentes de larga data.