Otorgaron la libertad a uno de los detenidos por la causa del hogar «Regreso al Padre» en Sáenz Peña

La medida fue resuelta por el fiscal Gustavo Valero, quien encabeza la investigación y había ordenado inicialmente la aprehensión de los responsables del lugar. Pasado el mediodía, el funcionario judicial dictó una resolución mediante la cual ordenó la liberación de Juan Bautista Di Constanzo.

Según pudo saber , el fiscal sostuvo que «no existen elementos suficientes para avanzar conforme al artículo 314 del Código Procesal Penal», por lo que resolvió otorgarle la libertad mientras la causa continúa en etapa investigativa.

De acuerdo con la resolución fechada este 27 de mayo de 2026, tras un «análisis pormenorizado de las actuaciones», las autoridades judiciales consideraron que hasta el momento no hay pruebas suficientes para sostener una imputación más gravosa contra el detenido.

No obstante, el documento aclara que la decisión se adopta «sin perjuicio» de nuevas pruebas que puedan incorporarse en el avance de la investigación y que eventualmente puedan vincular a Di Constanzo con los hechos denunciados.

La causa se encuentra aún en una etapa inicial y, según trascendió, restan incorporar estudios y pericias realizadas a pacientes que denunciaron a los responsables del hogar de rehabilitación.

Además de recuperar la libertad, Di Constanzo deberá cumplir una serie de medidas impuestas por la Justicia. Entre ellas, fijar y mantener domicilio dentro de la jurisdicción judicial, permanecer a disposición de las autoridades, asistir a todas las citaciones y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda obstaculizar la investigación o afectar el esclarecimiento de los hechos.

Mientras tanto, la investigación sobre los supuestos abusos y maltratos en el hogar «Regreso al Padre» continúa en curso.