Con un golazo olímpico de Di María, Rosario Central y Boca empataron en Arroyito

El Gigante de Arroyito fue el escenario de un espectáculo inolvidable. Con la presencia de los campeones del mundo, Ángel Di María y Leandro Paredes, Rosario Central y Boca animaron un encuentro que permanecerá grabado en la memoria de los amantes del deporte más popular del planeta.

El impactante recibimiento del público hacia los protagonistas y el amor generalizado hacia Miguel Ángel Russo por parte de los fanáticos del Canalla marcaron algunos condimentos, antes de que la magia comience a encandilar a los espectadores.

El Xeneize logró ponerse en ventaja a través de la experiencia de su referente. Es que el ex volante de la Roma jugó rápido una pelota parada y Brian Aguirre abasteció a Rodrigo Battaglia, para que el mediocampista con pasado en Huracán estableciera la primera diferencia.

Pero la alegría teñida de azul y oro duró poco, debido al magnífico talento del Fideo. El ex Real Madrid, PSG, Manchester United y Benfica había amenazado con su zurda endiablada con las ejecuciones de un par de tiros de esquina que habían complicado a Leandro Brey. Y en su tercer intento, Di María se aprovechó de la juventud del arquero boquense y sorprendió con un golazo olímpico que permanecerá grabado en la memoria colectiva.

El ídolo que conquistó la gloria con La Scaloneta es un especialista en sorprender a los arqueros con su pegada. Su último antecedente había sido en la Champions League, cuando vestía la camiseta del conjunto lusitano.

El 13 de diciembre de 2023, su víctima había sido Alexander Schlager, el golero del Salzburgo, quien no pudo detener el remate imposible de uno de los mejores futbolistas que entregó la historia de la selección argentina. Lo llamativo de ese tanto, fue que en la competición más codiciada de Europa no se lograba un gol olímpico desde la vez que Claudio Piojo López lo había logrado con la Lazio frente al Anderlecht en el año 2001.

En febrero de 2017, la estrella internacional estuvo al borde de anotar otro olímpico con la camiseta del PSG, pero en esa oportunidad el palo le negó el tanto. También en el conjunto parisino consiguió marcar en dos ocasiones mediante esa vía. Ambos fue al Nimes, en diferentes años (2018 y 2021) en compromisos correspondientes a la Ligue 1.

Además, durante el Mundial que organizó Qatar en 2022, también estuvo cerca de concretar un golazo olímpico ante Polonia, en la última fecha de la fase de grupos, pero el destino volvió a jugarle una mala pasada.

También con la camiseta de la Juventus en la temporada del 2022/23 amenazó con su zurda en un córner, pero el travesaño le negó lo que hubiera sido una obra magnífica frente al Nantes de Francia.

La repartición de puntos entre Boca y Rosario Central quedará en segundo plano. Lo más destacado del choque fue la obra que improvisó uno de los héroes de Medio Oriente que volvió a sus orígenes con el sueño de lograr un título. Di María está más vigente que nunca. Y los Canallas se encandilan ante cada presentación del Fideo.