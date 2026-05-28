Caso Axel González: los nuevos rastrillajes no arrojaron novedades

Los operativos de búsqueda de Axel González, desplegados durante la jornada de este miércoles, en Fontana, finalizaron sin resultados positivos.

La Policía del Chaco informó que las tareas fueron llevadas adelante por personal policial junto a distintas áreas operativas y especializadas, y consistieron que recorridas, rastrillajes e inspecciones en sectores previamente establecidos.

Asimismo, desde la coordinación del operativo informaron que las acciones se reanudarán este jueves, a primera hora, ampliando los trabajos hacia otros sectores de las localidades de Fontana y Puerto Tirol.

La fuerza policial remarcó que las investigaciones continúan en curso, avanzando sobre distintas líneas de trabajo con el objetivo de obtener información que permita dar con el joven de 21 años desaparecido desde hace más de diez días.

Por último, la Policía aseguró mantiene activos todos los recursos humanos y logísticos afectados al operativo.