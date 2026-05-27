11 días sin rastros: despliegan más unidades para reforzar la búsqueda de Axel González en Fontana

El operativo se encuentra a cargo del Subjefe de Policía y el Director Ejecutivo del Ce.A.C.; cuenta con un amplio despliegue de recursos humanos, logística, asistencia sanitaria y equipos especiales que sostienen las tareas de manera ininterrumpida.

Desde las 7 de esta mañana de este miércoles, las fuerzas policiales intensifican las tareas de búsqueda para dar con el paradero de Axel Alejandro González, de 21 años, mediante un importante operativo coordinado que inició en calle Paraíso y 1° de Mayo de Fontana. El joven fue visto por última vez el sábado 17 de mayo, cuando se dirigía desde el barrio Takay hacía la casa de su novia en Puerto Vincentín.

El dispositivo es encabezado por el Subjefe de Policía, Comisario General Manuel Victoriano Silva, junto al Director Ejecutivo del Ce.A.C., Comisario General Cristian Durand, y reúne a numerosas áreas policiales, entre ellas Investigaciones, Inteligencia Criminal, Consumos Problemáticos, Seguridad Rural y Ambiental, Policía Caminera, Bomberos, Abordaje Territorial y las comisarías de Fontana.

Para reforzar los rastrillajes fueron desplegados efectivos de Infantería, Canes, personal montado, motoristas, drones, grupos de rescate, unidades móviles y más de 40 cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, quienes realizan recorridas y búsquedas en distintos puntos definidos dentro del operativo.

Además del despliegue en terreno, se implementó un esquema de apoyo logístico y sanitario para garantizar el trabajo de corrido durante toda la jornada. El operativo cuenta con desayuno, almuerzo, un punto permanente de hidratación y asistencia médica, con profesionales, médicos y enfermeros destinados al acompañamiento del personal afectado al servicio.

Las autoridades informaron que las tareas continuarán sin interrupciones, ampliando los rastrillajes y el radio de cobertura, con el objetivo de fortalecer cada línea investigativa y lograr localizar al joven desaparecido.