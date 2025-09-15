Sáenz Peña: detienen a un joven con más de 300 gramos de marihuana en Loma Linda

Personal del Departamento 911 de la Policía del Chaco, en colaboración con la División de Drogas, realizó un procedimiento en la colectora norte del barrio Loma Linda que terminó con el secuestro de marihuana, dinero en efectivo y diversos elementos para el fraccionamiento de estupefacientes.

Durante el operativo, concretado cerca de las 18:10, los agentes interceptaron a un motociclista que circulaba en una Honda Titan 150 cc. Tras requisarlo, hallaron en una mochila negra:

21 envoltorios de marihuana , con un peso total de 315 gramos .

Semillas de cannabis .

Una balanza de precisión y un picador .

Un teléfono celular iPhone 11 Pro Max .

$31.350 en efectivo.

El demorado fue identificado como Gabriel Alberto Sosa, de 25 años, domiciliado en el barrio Santa Teresita de Sáenz Peña, quien manifestó dedicarse a la venta de ropa.

Las pruebas de campo realizadas en el lugar confirmaron que la sustancia vegetal y las semillas correspondían a marihuana.

Por orden de la Fiscalía Antidrogas N.º 1, a cargo de la Dra. Andrea Natalia Lovey Pessano, se dispuso el secuestro de todos los elementos y la aprehensión de Sosa, en el marco de una causa por “supuesto infractor a la Ley 23.737 de Estupefacientes”, en función de la Ley Provincial 2304-N de Narcomenudeo.

El joven permanece a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para determinar el origen y el destino de la droga incautada.