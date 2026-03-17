Villa no lo sostuvo y lo pagó caro en Santiago

Villa San Martín dejó escapar un partido que había comenzado a su favor y terminó cayendo con claridad ante Independiente de Santiago del Estero por 77-62, en su última presentación como visitante en la fase regular.

El equipo chaqueño mostró una versión convincente durante la primera mitad, apoyado en su fortaleza interior y en un juego colectivo que le permitió manejar el ritmo. Sin embargo, todo cambió tras el descanso, cuando el local elevó su intensidad y dio vuelta el trámite con autoridad.

Desde el arranque, Villa marcó el pulso del juego. Con buena circulación de balón y presencia en la pintura, logró adelantarse rápidamente y cerrar el primer cuarto 20-15. La tendencia se mantuvo en el segundo período, donde el tridente Simondi-Gusmao-Centeno fue determinante para sostener la ventaja.

Independiente, no obstante, comenzó a dar señales de reacción antes del entretiempo. Ajustó en defensa y encontró respuestas en Aliende y Martínez para achicar la diferencia y mantenerse en partido (32-37).

El punto de quiebre llegó en el tercer cuarto. El conjunto santiagueño salió decidido, endureció su defensa y encontró en Julien a su principal arma ofensiva. Con un parcial demoledor de 13-2 en el inicio, pasó al frente y ya no volvió a ceder el control. La defensa local fue clave, dejando a Villa con apenas 10 puntos en todo el segmento.

En el último capítulo, Independiente consolidó su dominio. Amicucci se adueñó de la zona pintada, sumó puntos y rebotes determinantes, mientras que Aliende manejó los tiempos con solvencia para asegurar el triunfo.

Julien, con 17 puntos, fue uno de los destacados del local, acompañado por Amicucci (14 puntos y 11 rebotes) y Aliende (15 puntos y 5 asistencias). En la visita, Elian Centeno volvió a ser referencia con 17 puntos y 14 rebotes.

La derrota obliga a Villa San Martín a cambiar rápidamente el enfoque, ya que cerrará la fase regular con tres compromisos consecutivos en casa: Estudiantes de Tucumán (19), Comunicaciones de Mercedes (22) y Jujuy Básket (25), donde buscará recuperar confianza y posicionarse mejor de cara a la postemporada.