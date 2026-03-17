Detuvieron a un hombre que agredió a su expareja e intentó secuestrar a su beba

Esta madrugada, efectivos intervinieron en un hecho de violencia de género y aprehendieron a un hombre de 25 años en Colonia Aborigen. El procedimiento se inició tras el llamado de una mujer de 27 años, quien denunció haber sido agredida por su ex pareja, quien además se llevó a su hija de un mes de vida hacia una zona de monte.

De forma inmediata, el personal policial desplegó un operativo de búsqueda, logrando localizar al sujeto a unos 500 metros del domicilio, recuperando a la menor en buen estado de salud.

El hombre fue reducido tras intentar darse a la fuga y trasladado al hospital para examen médico, quedando posteriormente alojado en la dependencia policial.

La damnificada fue asistida por personal de salud, constatándose lesiones leves compatibles con la agresión denunciada, mientras que la menor se encontraba en buen estado. Continúan las actuaciones con intervención de la Fiscalía en turno.