Alta concurrencia en la campaña de vacunación antigripal en la sede central del INSSSEP

La sede central del INSSSEP, ubicada en avenida 9 de Julio 347 de Resistencia, registra una importante concurrencia de afiliados en el marco de la campaña de vacunación antigripal 2026 impulsada por el Gobierno provincial.

La jornada, que se desarrolla este martes hasta el mediodía, forma parte de las acciones de prevención y cuidado de la salud, con la aplicación gratuita de dosis destinadas a distintos grupos etarios, especialmente a personas consideradas de riesgo.

El vocal del organismo, Gabriel Landriel, destacó la participación de la comunidad durante la actividad y subrayó la importancia de completar el calendario de vacunación. En ese sentido, remarcó que la campaña antigripal resulta clave para reducir complicaciones asociadas a enfermedades respiratorias.

Desde el INSSSEP recordaron que la vacuna forma parte del calendario nacional y se encuentra disponible de manera gratuita en toda la provincia a través de la red sanitaria pública, garantizando estándares de calidad y acceso para la población.

Asimismo, informaron que la campaña continuará desarrollándose en distintos puntos del Chaco, con el objetivo de ampliar la cobertura y reforzar las medidas preventivas en la comunidad.