Villa Berthet: realizaron una nueva jornada gratuita de salud animal con más de 100 mascotas atendidas

El municipio de Villa Berthet llevó adelante una nueva jornada de atención veterinaria gratuita en el Salón del Barrio Norte, donde 100 mascotas, entre perros y gatos, recibieron servicios de castración y vacunación antirrábica.

La actividad forma parte de las políticas de salud animal impulsadas por la gestión del intendente Germán Honcheruk, que sostiene operativos mensuales con el objetivo de promover el cuidado responsable de las mascotas y contribuir a la prevención de enfermedades.

Desde el municipio destacaron que estas jornadas se realizan de manera gratuita y de forma continua durante todo el año, permitiendo que vecinos de distintos barrios puedan acceder a controles veterinarios básicos para sus animales.

Además, las autoridades agradecieron la participación de los vecinos que se acercaron con sus mascotas y el trabajo del equipo de profesionales que llevó adelante el operativo sanitario.

Indicaron también que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el bienestar animal y promover una comunidad más saludable y responsable, por lo que adelantaron que próximamente se anunciarán nuevas jornadas de atención en la localidad.