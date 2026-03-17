La campaña de vacunación antigripal llega al Insssep
El Insssep contará este martes con una jornada de vacunación, en el marco de la campaña 2026, con la aplicación de las dosis correspondientes a las vacunas del Calendario Nacional y la vacuna antigripal.
Las vacunas ya se encuentran disponibles en todo el territorio provincial, de manera gratuita y con los más altos estándares de calidad, a través de la red sanitaria pública, informaron desde el Ministerio de Salud.
Asimismo, remarcaron que la campaña está destinada a niños, adolescentes y adultos, con especial prioridad para los grupos de riesgo en el caso de la vacuna antigripal.
Durante la actividad se aplicarán:
- Vacunas del Calendario Nacional para niños, adolescentes y adultos.
- Vacuna antigripal, destinada principalmente a personas que integran grupos de riesgo.
Desde el organismo recordaron que todas las dosis son gratuitas y forman parte de las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud. Asimismo, destacaron la importancia de mantener los esquemas de vacunación actualizados para prevenir enfermedades y proteger a la comunidad.
La campaña continuará desarrollándose en distintos puntos de la provincia con el objetivo de garantizar el acceso a la vacunación y fortalecer las acciones de prevención sanitaria.