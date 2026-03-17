La campaña de vacunación antigripal llega al Insssep

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El Insssep contará este martes con una jornada de vacunación, en el marco de la campaña 2026, con la aplicación de las dosis correspondientes a las vacunas del Calendario Nacional y la vacuna antigripal.

En ese marco, el organismo invita a sus afiliados a acercarse desde las 8.30, a la sede central, para completar sus esquemas de vacunación.

Las vacunas ya se encuentran disponibles en todo el territorio provincial, de manera gratuita y con los más altos estándares de calidad, a través de la red sanitaria pública, informaron desde el Ministerio de Salud.

Asimismo, remarcaron que la campaña está destinada a niños, adolescentes y adultos, con especial prioridad para los grupos de riesgo en el caso de la vacuna antigripal.

Durante la actividad se aplicarán:

  • Vacunas del Calendario Nacional para niños, adolescentes y adultos.
  • Vacuna antigripal, destinada principalmente a personas que integran grupos de riesgo.

Desde el organismo recordaron que todas las dosis son gratuitas y forman parte de las políticas públicas de prevención y cuidado de la salud. Asimismo, destacaron la importancia de mantener los esquemas de vacunación actualizados para prevenir enfermedades y proteger a la comunidad.

La campaña continuará desarrollándose en distintos puntos de la provincia con el objetivo de garantizar el acceso a la vacunación y fortalecer las acciones de prevención sanitaria.

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