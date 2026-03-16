Tres Isletas: la intendenta Marcela Duarte supervisó trabajos de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad

La intendenta de Tres Isletas, Marcela Duarte, realizó una recorrida por distintos sectores de la ciudad para supervisar los trabajos que llevan adelante los equipos municipales en materia de mantenimiento urbano y mejora de espacios públicos.

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos Kutnich, con quien visitó zonas donde se ejecutan tareas de arreglo y conservación de calles, recolección de ramas y limpieza general, acciones que forman parte del plan de mantenimiento de la ciudad.

Durante la recorrida también inspeccionaron la Plazoleta 2 de Abril, donde se prevén intervenciones que incluyen arreglos menores, trabajos de pintura y mejoras en el sistema de iluminación.

Además, las autoridades visitaron el NIDO ubicado en Quinta Martínez, donde personal municipal realiza tareas de mantenimiento con el objetivo de dejar el espacio en condiciones para el inicio del ciclo de la guardería municipal y para el uso de la comunidad.

Desde el municipio señalaron que estas acciones forman parte del trabajo cotidiano para mejorar los espacios públicos y acompañar el desarrollo de la ciudad, con presencia permanente en los distintos barrios.