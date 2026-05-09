Venados Grandes representa a la región en el Torneo Nacional “Mariela Trioni” en Las Breñas

El equipo de Venados Grandes participa este fin de semana del Torneo Nacional Sub 14 y Sub 18 “Mariela Trioni”, certamen organizado por el Club Social Las Breñas en la localidad de Las Breñas.

La delegación competirá durante viernes, sábado y domingo en la categoría Sub 18 masculino, representando con orgullo a la región en una de las competencias juveniles destacadas del calendario deportivo.

Desde la Municipalidad de Chorotis destacaron el acompañamiento permanente a los jóvenes deportistas y el impulso al deporte como herramienta de formación, integración y crecimiento para la comunidad.

En ese sentido, remarcaron el apoyo brindado por la gestión del intendente Ariel Hofstetter, que continúa promoviendo la participación de equipos locales en competencias provinciales y nacionales.

El torneo reúne a distintas delegaciones juveniles y se desarrolla en un clima de competencia, compañerismo y promoción del deporte formativo.