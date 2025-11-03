La intendente Marcela Duarte fortaleció vínculos con instituciones religiosas y educativas de Tres Isletas

La intendente de Tres Isletas, Marcela Duarte, mantuvo una serie de reuniones institucionales orientadas a fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio, la comunidad religiosa y las instituciones educativas locales.

En primer término, junto a la secretaria de Gobierno, Miriam Kesque, recibió al padre Walter Groh, nuevo responsable de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, con quien dialogaron sobre futuras actividades pastorales y acciones comunitarias. Durante el encuentro, acordaron estrategias de acompañamiento y colaboración mutua para reforzar el trabajo social y espiritual que la Iglesia desarrolla en la localidad.

Posteriormente, la jefa comunal se reunió con Marianela Levkov y Jonathan Kihn Engelhardt, directores de estudios del Instituto Superior de Educación Técnica (ISET Tres Isletas), con quienes avanzó en los últimos detalles para la firma de un convenio de cooperación mutua.

El acuerdo permitirá que estudiantes de distintas carreras, entre ellas Administración Pública, realicen pasantías y prácticas profesionales en dependencias municipales, brindándoles experiencia laboral real y fortaleciendo la articulación entre la educación superior y la gestión pública local.

“Estos encuentros reflejan una gestión presente, basada en el diálogo constante y en la construcción conjunta de oportunidades para todos los vecinos de Tres Isletas”, expresó Duarte tras las reuniones.