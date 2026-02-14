Villa Berthet dijo presente en el Encuentro de Natación Adaptada en Sáenz Peña

La Escuela de Natación del Natatorio Municipal Atlanto Honcheruk de Villa Berthet participó del Encuentro de Natación Adaptada que se llevó adelante en el Polideportivo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en una jornada marcada por el compromiso, la inclusión y el espíritu deportivo.

Un total de 18 alumnos y alumnas representaron a la localidad, formando parte de muestras y competencias junto a delegaciones de distintos puntos de la provincia. La actividad permitió visibilizar el trabajo que se viene realizando desde la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, promoviendo espacios accesibles e inclusivos para el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes.

Durante la jornada, los nadadores demostraron no solo habilidades técnicas, sino también valores como la perseverancia, el compañerismo y la superación personal. Profesores y familias acompañaron cada instancia, consolidando el respaldo comunitario que impulsa este tipo de propuestas.

Desde el municipio destacaron la importancia de generar políticas públicas que fomenten el deporte adaptado, entendiéndolo como una herramienta de inclusión social y crecimiento personal. La participación en este encuentro reafirma el compromiso de Villa Berthet con el deporte como motor de igualdad de oportunidades.

La delegación regresó con el orgullo de haber dejado en alto el nombre de la localidad y con la experiencia enriquecedora de compartir una jornada que celebró la diversidad y el esfuerzo colectivo.