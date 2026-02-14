Colonia Popular avanza hacia la inauguración del Paseo de Emprendedores

La Municipalidad de Colonia Popular informó que la obra del Paseo de Emprendedores se encuentra en su etapa final y próxima a ser inaugurada, consolidándose como un nuevo espacio destinado a fortalecer el trabajo independiente y el desarrollo económico local.

Durante una recorrida por el predio, el secretario de Gobierno, Pucho Cabrera, supervisó los avances y ultimó detalles junto a los encargados de la obra. El funcionario destacó la importancia del proyecto como una herramienta para generar oportunidades y acompañar a los emprendedores de la comunidad.

El Paseo de Emprendedores busca convertirse en un punto de encuentro para productores y trabajadores locales, ofreciendo un ámbito organizado y adecuado para la exhibición y comercialización de sus productos. La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por el municipio para dinamizar la economía y promover el crecimiento sostenido de la localidad.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que este nuevo espacio no solo fomentará la actividad comercial, sino que también contribuirá a fortalecer el entramado social y productivo de Colonia Popular.

Con la obra en su tramo final, la comunidad aguarda la inauguración oficial de un proyecto que promete convertirse en un motor de desarrollo y oportunidades para los vecinos.