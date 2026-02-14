Castelli avanza con mejoras en el vivero municipal y refuerza la forestación

El intendente Pío Sander, acompañado por la secretaria de Ambiente Mónica Sosa y el coordinador de PTRSU Daniel Nuske, mantuvo una reunión con el personal del vivero para coordinar el proyecto de cierre perimetral del lugar.

Mejoras en infraestructura

Durante la jornada se realizó la descarga de postes que serán utilizados para ejecutar el cerramiento del predio, una obra que permitirá brindar mayor seguridad, protección y organización al espacio donde se producen las especies arbóreas.

Desde el municipio destacaron que este tipo de intervenciones no solo resguardan el trabajo del personal, sino que también garantizan mejores condiciones para el desarrollo de los plantines.

700 plantines para reforzar la forestación

En el marco de la visita, las autoridades recorrieron el vivero y seleccionaron 700 plantines de distintas especies que serán distribuidos en diferentes sectores para reforzar la forestación y reposición de ejemplares.

La iniciativa forma parte de una política sostenida de desarrollo sostenible y cuidado ambiental, orientada a consolidar una ciudad más verde y ordenada.

Con estas acciones, el municipio reafirma su compromiso con la preservación del ambiente y la promoción de prácticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 🌿🌎

  

