Villa Berthet celebró su 94° aniversario con la inauguración de un Centro Cultural y un microestadio

585553288_892848669937552_3622595122504760951_n

Villa Berthet celebró su 94° aniversario con la inauguración de dos nuevas obras destinadas a la comunidad: el Centro Cultural y el microestadio “El Diamante”. Las habilitaciones se realizaron con la presencia de autoridades locales, entre ellas Germán Honcheruk, la responsable del área de Cultura Elba Raquel Urintzon, y el director de Deportes Gustavo Silva, junto a sus equipos de trabajo.

Durante el acto, Honcheruk destacó el esfuerzo que demandó concretar ambas obras y llamó a los vecinos a comprometerse en su cuidado, al señalar que “son espacios pensados para estar al servicio de la comunidad; son obras de todos y para todos”.

La ceremonia incluyó además una bendición a cargo del padre Fabián, quien remarcó la importancia del nuevo microestadio como ámbito de contención y desarrollo para los jóvenes.

Con estas inauguraciones, el municipio reafirma su objetivo de fortalecer la infraestructura cultural y deportiva, en una jornada que marcó un nuevo paso en el crecimiento de Villa Berthet.

Más Noticias

586223862_1177341504539766_8887584600771684517_n

El Municipio de Charata acompaña el curso de Pastelería Navideña para emprendedores locales

587226149_1276083074559188_2124672573776387051_n

La moda chaqueña tuvo su gran noche en Castelli con la segunda edición de “Impenetrable Moda de Autor”

586734795_1382109889943819_4297995048652111347_n

Laguna Blanca: el municipio finalizó la limpieza y pintura integral del complejo natatorio

Te pueden interesar

586223862_1177341504539766_8887584600771684517_n

El Municipio de Charata acompaña el curso de Pastelería Navideña para emprendedores locales

585553288_892848669937552_3622595122504760951_n

Villa Berthet celebró su 94° aniversario con la inauguración de un Centro Cultural y un microestadio

587226149_1276083074559188_2124672573776387051_n

La moda chaqueña tuvo su gran noche en Castelli con la segunda edición de “Impenetrable Moda de Autor”

587202232_18093863035879922_2640098689920659103_n

Pampa del Infierno: dos jóvenes deportistas se consagraron campeones nacionales

584541778_17932377582110628_97455911771194505_n

La Municipalidad agasajó a los equipos Sub 11 y Sub 13 que representaron al pueblo en la Liga del Norte