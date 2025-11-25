Villa Berthet celebró su 94° aniversario con la inauguración de un Centro Cultural y un microestadio

Villa Berthet celebró su 94° aniversario con la inauguración de dos nuevas obras destinadas a la comunidad: el Centro Cultural y el microestadio “El Diamante”. Las habilitaciones se realizaron con la presencia de autoridades locales, entre ellas Germán Honcheruk, la responsable del área de Cultura Elba Raquel Urintzon, y el director de Deportes Gustavo Silva, junto a sus equipos de trabajo.

Durante el acto, Honcheruk destacó el esfuerzo que demandó concretar ambas obras y llamó a los vecinos a comprometerse en su cuidado, al señalar que “son espacios pensados para estar al servicio de la comunidad; son obras de todos y para todos”.

La ceremonia incluyó además una bendición a cargo del padre Fabián, quien remarcó la importancia del nuevo microestadio como ámbito de contención y desarrollo para los jóvenes.

Con estas inauguraciones, el municipio reafirma su objetivo de fortalecer la infraestructura cultural y deportiva, en una jornada que marcó un nuevo paso en el crecimiento de Villa Berthet.