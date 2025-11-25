La moda chaqueña tuvo su gran noche en Castelli con la segunda edición de “Impenetrable Moda de Autor”

La Plaza San Martín de Juan José Castelli fue escenario de la segunda edición de Impenetrable Moda de Autor, un evento que reunió a más de 70 modelos y diseñadores locales en una pasarela que destacó por la calidad y originalidad de sus propuestas. La actividad se consolida como una de las citas culturales más importantes del calendario municipal.

El desfile presentó colecciones confeccionadas con materiales autóctonos como algodón y chaguar, en un trabajo que combinó creatividad, estética y tradición. Las piezas exhibidas pusieron en valor la artesanía regional y la identidad cultural del Impenetrable chaqueño.

El evento contó con el acompañamiento de autoridades municipales. Estuvieron presentes el intendente Pío Sander, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, las concejalas Cinthya Frías y Clelia Obregón, el secretario de Cultura y Turismo Rubén Romero, el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Walter Benítez, y el subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Eugenio Díaz.

Impenetrable Moda de Autor se afianza como una plataforma de promoción para diseñadores emergentes y como un punto de encuentro para la comunidad, combinando moda, artesanía y proyección cultural. La organización anticipó que la propuesta continuará ampliándose en próximas ediciones.

    

      

