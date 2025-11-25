El Municipio de Charata acompaña el curso de Pastelería Navideña para emprendedores locales

El Municipio de Charata continúa acompañando el desarrollo del Curso de Pastelería Navideña, dictado por el profesor Sergio Gazman, una propuesta formativa destinada a brindar nuevas herramientas a vecinos interesados en capacitarse y fortalecer sus emprendimientos.

En cada encuentro, los participantes incorporan técnicas, recetas y conocimientos específicos de pastelería estacional, con el objetivo de transformar una actividad personal en una oportunidad laboral durante la temporada navideña.

Desde el gobierno municipal reafirmaron el compromiso de seguir impulsando espacios de formación y capacitación que promuevan el crecimiento de la comunidad emprendedora y acompañen el desarrollo productivo local.