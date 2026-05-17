Avanzan las mejoras en la cancha de fútbol de Puerto Bastiani

La Municipalidad de Colonia Popular continúa avanzando con obras de infraestructura deportiva en Puerto Bastiani, donde durante los últimos días se realizaron trabajos para la colocación de postes de iluminación y la instalación de los arcos en la cancha de fútbol de la localidad.

Las tareas forman parte del proceso de recuperación y puesta en valor de este espacio recreativo y deportivo, con el objetivo de brindar mejores condiciones para que chicos, jóvenes y familias puedan volver a disfrutar de actividades comunitarias y deportivas.

Desde el municipio destacaron que la mejora de estos espacios no solo apunta al desarrollo del deporte, sino también al fortalecimiento de los vínculos sociales y comunitarios. En ese sentido, remarcaron la importancia de generar lugares de encuentro que promuevan la integración y la participación de vecinos de todas las edades.

Con estas intervenciones, la cancha de Puerto Bastiani continúa recuperando infraestructura y sumando nuevos elementos que permitirán ampliar su uso en horarios nocturnos y mejorar las condiciones para la práctica deportiva.