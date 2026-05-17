El Municipio de Margarita Belén acompañó actividades de adultos mayores y grupos culturales

La Municipalidad de Margarita Belén continúa acompañando distintas iniciativas sociales y culturales de la comunidad, brindando apoyo logístico y facilitando el traslado de vecinos que participan en encuentros y actividades dentro de la provincia.

En ese marco, el pasado viernes el secretario de Gobierno, Francisco Chacón, despidió al grupo de adultos mayores “Las Margaritas”, que viajó a la ciudad de Resistencia para participar de un encuentro provincial junto a delegaciones de toda la provincia del Chaco.

Desde el municipio se dispuso el traslado en la combi oficial para acompañar a los integrantes del grupo en esta experiencia de integración y recreación.

Asimismo, durante la jornada del sábado también se brindó acompañamiento al grupo de baile “DanzArte”, que participó del Patio Folclórico y Chamamesero, representando a Margarita Belén y promoviendo las expresiones culturales locales.

Desde la comuna destacaron la importancia de seguir fortaleciendo este tipo de actividades, que permiten generar espacios de encuentro, participación y crecimiento para vecinos de distintas edades.

“Seguimos trabajando y acompañando a nuestra comunidad para que puedan participar, crecer y compartir cada una de sus actividades”, expresaron desde el Municipio.