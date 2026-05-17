Continúan las obras de desagües y alcantarillas en distintos sectores de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa ejecutando trabajos de desagües y alcantarillas en distintos puntos de la localidad con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos durante épocas de lluvia.

Durante esta semana, las tareas se concentran en el Lote 88 y el barrio El Destino, donde se llevan adelante trabajos de instalación de tubos para mejorar el drenaje del agua de lluvia, además de la apertura y mantenimiento de desagües troncales.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de un plan integral de obras hidráulicas destinado a mejorar la infraestructura urbana y brindar soluciones a problemáticas históricas vinculadas al escurrimiento pluvial.

En ese marco, el intendente Rafael Frías señaló: “Estamos presentes en cada barrio, trabajando para resolver problemas históricos y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. No nos detenemos, seguimos incorporando maquinaria y ejecutando obras para que, cuando llueva, el agua tenga una salida adecuada”.

Asimismo, el jefe comunal remarcó la importancia de continuar fortaleciendo los servicios y obras públicas en toda la localidad. “Lo nuestro es hacer y seguir transformando Miraflores”, expresó.

Desde la comuna reafirmaron el compromiso de continuar gestionando obras y acciones que permitan construir una comunidad más ordenada, segura y preparada ante contingencias climáticas.