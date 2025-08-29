Villa Ángela: Papp recibió a la nueva directora de Zona Interior, Comisario Mayor Ivana Soloaga

En la mañana de hoy, el intendente de Villa Ángela, Adalberto Papp, recibió en su despacho a la flamante directora de Zona Interior de la Policía, Comisario Mayor Ivana Irene Soloaga, quien asumió recientemente sus funciones en la ciudad. Del encuentro participaron supervisores policiales a su cargo y miembros del equipo de gobierno municipal.

Tras la reunión, el jefe comunal destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la fuerza de seguridad. “Estamos felices de poder recibir a la nueva directora de zona y a todos los supervisores. Nuestro equipo de gobierno siempre ha trabajado en conjunto con la Policía. Villa Ángela es una ciudad segura y tranquila, donde se valoran la familia y la convivencia. Le doy la bienvenida a la nueva jefa de zona y vamos a seguir trabajando juntos por una ciudad cada día mejor, porque cuando hay más seguridad, hay más inversión y más progreso”, afirmó Papp.

El intendente subrayó además que Villa Ángela se consolida como un punto de atracción para empresarios y trabajadores de la región, lo que refuerza la importancia de la seguridad pública. “Muchos ciudadanos vienen a construir y a invertir, y eso genera trabajo genuino. Pero nada se logra en soledad, sino con el acompañamiento de todas las instituciones”, agregó.

Por su parte, la Comisario Mayor Ivana Soloaga se presentó oficialmente y valoró la recepción de las autoridades locales. “Vengo de Resistencia, donde fui supervisora de la Zona 5 Metropolitana, y por disposición de la jefatura me tocó asumir en Villa Ángela. Escuchamos muchos halagos del intendente y por eso vinimos a presentarnos con mi equipo de trabajo. Nos sentimos como en casa, agradecidos por la bienvenida. Vamos a trabajar en conjunto, con compromiso y cercanía a la comunidad”, señaló.

Soloaga estará acompañada por los supervisores Daniel Parra (Zona X), Darío Romañiuk (Zona XI) y Edgardo Martínez (Zona XII), quienes tendrán a su cargo distintas jurisdicciones policiales de la zona.

Con esta designación, Villa Ángela refuerza el esquema de seguridad en la región, consolidando el vínculo entre la Policía y el municipio.