Inversión En Educación: Avanza La Refacción En La Uegp 22, Una Institución Emblemática De Quitilipi

El acuerdo establece el techado de seis aulas, una intervención que beneficiará directamente a 1.400 estudiantes que asisten a la institución educativa.

El presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, junto al vocal oficial Juan Chaussivert, firmaron un acuerdo con la U.E.G.P. N°22 “Nuestra Señora de Fátima” de Quitilipi para llevar adelante una importante obra de infraestructura.

De la rúbrica participaron la representante legal de la unidad educativa, Dominga Druzijanic, y la vicedirectora Jessie Navarrete, quienes destacaron la relevancia de la obra para el normal dictado de clases en la institución.

La escuela, de carácter emblemático en la región, brinda enseñanza en los niveles inicial, primario, secundario y superior, lo que la convierte en un espacio de formación clave para cientos de familias de Quitilipi y zonas aledañas.

“Sabemos lo emblemático que es este colegio para toda la zona, por eso esta refacción es tan necesaria y anhelada para todos los alumnos”, expresó Apud Masín tras la firma del acuerdo.