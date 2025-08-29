Inversión En Educación: Avanza La Refacción En La Uegp 22, Una Institución Emblemática De Quitilipi

WhatsApp Image 2025-08-29 at 08.08.46

El acuerdo establece el techado de seis aulas, una intervención que beneficiará directamente a 1.400 estudiantes que asisten a la institución educativa.

El presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, junto al vocal oficial Juan Chaussivert, firmaron un acuerdo con la U.E.G.P. N°22 “Nuestra Señora de Fátima” de Quitilipi para llevar adelante una importante obra de infraestructura.
De la rúbrica participaron la representante legal de la unidad educativa, Dominga Druzijanic, y la vicedirectora Jessie Navarrete, quienes destacaron la relevancia de la obra para el normal dictado de clases en la institución.
La escuela, de carácter emblemático en la región, brinda enseñanza en los niveles inicial, primario, secundario y superior, lo que la convierte en un espacio de formación clave para cientos de familias de Quitilipi y zonas aledañas.

“Sabemos lo emblemático que es este colegio para toda la zona, por eso esta refacción es tan necesaria y anhelada para todos los alumnos”, expresó Apud Masín tras la firma del acuerdo.

Más Noticias

172888w850h478c.jpg (1)

Amplían el rango etario para la vacunación contra el dengue

Noquis-Gnocchi-2048x1499

¿Por qué se comen ñoquis los 29 de cada mes?

WhatsApp Image 2025-08-28 at 20.11.01

Allanamientos simultáneos en La Leonesa y Las Palmas: dos detenidos, droga y más de $870 mil secuestrados

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-08-29 at 13.10.23 (1)

Robo En La Chacra 65 De Castelli: Delincuentes Vaciaron La Casa De La Presidenta Del Consorcio Caminero Y Hay Un Detenido

WhatsApp Image 2025-08-29 at 08.08.46

Inversión En Educación: Avanza La Refacción En La Uegp 22, Una Institución Emblemática De Quitilipi

539129503_774278452024756_2474130821297918769_n

Villa Ángela: Papp recibió a la nueva directora de Zona Interior, Comisario Mayor Ivana Soloaga

539772738_1304765927944941_3025428290652247710_n

Presidencia Roca se prepara para la Fiesta Provincial del Canotaje de Travesía

540974020_1069768888658898_7257503937653174564_n

Pampa del Infierno avanza en la regularización y entrega de títulos de viviendas