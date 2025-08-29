Presidencia Roca se prepara para la Fiesta Provincial del Canotaje de Travesía

El intendente de Presidencia Roca, Gustavo J. Martínez, anunció que la localidad se encuentra ultimando detalles para recibir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Canotaje de Travesía, que se desarrollará a partir del 5 de septiembre en el camping municipal.

El evento, considerado la Travesía Náutica Grupal más larga del mundo, propone un recorrido de más de 600 kilómetros en 15 días de navegación, atravesando los ríos Bermejo, Paraguay y Paraná.

“Como todos los años, Presidencia Roca será nuevamente protagonista. Ya estamos trabajando en la limpieza y puesta en condiciones de nuestro camping y de cada espacio de la comunidad para recibir a los visitantes y a los amantes de esta pasión que une deporte, naturaleza, historia y cultura”, expresó Martínez.

La tradicional travesía, que combina turismo, deporte y cultura, se convirtió en una marca registrada para la localidad y en un atractivo que cada año reúne a competidores, aficionados y turistas de distintos puntos del país.