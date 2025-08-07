Villa Ángela lanzó oficialmente la Estudiantina 2025: juegos, carrozas, premios y creatividad juvenil

Villa Ángela, Chaco – La ciudad ya palpita una nueva edición de la Estudiantina 2025, uno de los eventos más emblemáticos del calendario juvenil. Desde la Casa del Bicentenario, la secretaria de Cultura, Turismo y Deportes, Alejandra Bühler, encabezó una conferencia de prensa en la que se anunció el lanzamiento oficial del programa, que este año llega con novedades, ayuda económica, premios en efectivo y una fuerte apuesta a la creatividad de los estudiantes.

La actividad, impulsada por decisión del intendente Adalberto Papp, busca promover la participación activa de los jóvenes en un espacio de expresión artística, recreativa y cultural. “Antes del receso de invierno, el intendente me pidió dejar organizada la Estudiantina. Una vez más, hizo hincapié en el concurso de carrozas, que es uno de los momentos más esperados por los estudiantes”, explicó Bühler.

Las inscripciones estarán abiertas del 11 al 19 de agosto en la Casa del Bicentenario, en el horario de 8 a 12. Allí también se brindará asesoramiento a los estudiantes y tutores que deseen interiorizarse sobre el reglamento y las actividades. Toda la información estará disponible en las redes sociales oficiales de la Secretaría (@secretariadeculturava en Instagram y Facebook).

Juegos, carrozas y una temática nacional

La edición 2025 de la Estudiantina incluirá 10 juegos y el tradicional desfile de carrozas, con una propuesta que combina diversión, competencia sana y trabajo en equipo. Este año, el tema elegido para las carrozas será “Argentina”, con libertad creativa para que los estudiantes representen su mirada del país. “Pueden elegir una provincia, una temática histórica, cultural o lo que represente a Argentina desde su visión. Valoramos la creatividad y el trabajo colectivo de cada grupo”, afirmó Bühler.

En cuanto a los participantes, la funcionaria detalló que el concurso de carrozas está dirigido a los alumnos de 5° año y 6° año de las escuelas técnicas, mientras que los juegos serán para estudiantes de 3° a 6° año.

Ayuda económica y premios en efectivo

Como ya es tradición, los ganadores recibirán premios en efectivo, tanto en la categoría de carrozas como en la de juegos. Además, se brindará una ayuda económica a los grupos participantes para el armado de las carrozas, con el objetivo de facilitar los materiales necesarios. “Luego del cierre de inscripciones, vamos a trabajar con el área de Economía para organizar la entrega. Necesitamos contar con la lista de buena fe y el acompañamiento de los tutores, porque el dinero no puede entregarse directamente a los menores”, explicó Bühler.

Una fiesta de la juventud y la comunidad

El esperado desfile de carrozas se realizará el 20 de septiembre, como cada año, en el Espacio de Usos Múltiples (SUM) de Villa Ángela. Desde la organización, se hizo un llamado al acompañamiento de las familias, docentes y vecinos. “Esta Estudiantina no es solo para los jóvenes, sino para toda la comunidad. Queremos que los adultos acompañen a sus hijos y celebren con ellos este momento tan importante en sus vidas”, concluyó la secretaria.

Con esta propuesta, la ciudad de Villa Ángela reafirma su compromiso con la juventud y la cultura, ofreciendo un espacio donde la educación, el arte, la identidad nacional y la diversión se unen en una experiencia inolvidable.