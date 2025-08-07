Todo listo para el show de Los Cafres en Corrientes

Los Cafres, banda ícono del reggae latinoamericano, regresa a Corrientes para reencontrarse con su público en una noche cargada de música, emoción y clásicos inolvidables.

La cita será el sábado 9 de agosto en el escenario cubierto de Concepto Yapiré (Avenida Raúl Alfonsín 3701).

Las últimas entradas se pueden adquirir a través de norteticket.com y en los puntos de venta oficiales: Que Sea Rock (Pellegrini 1501, Corrientes) y Sum Sum (Roque Sáenz Peña 465, Resistencia).

La apertura estará a cargo de Kalacawas, una de las bandas más representativas del reggae litoraleño, que aportará su sonido fresco y poderoso como antesala a la presentación de los referentes del roots reggae en español.

Actualmente, la banda se encuentra trabajando en «200 Atardeceres – Live Session», un registro audiovisual grabado en vivo desde el mágico paisaje del Toropí, como homenaje a los 200 años de Bella Vista. Este material estará disponible próximamente en todas las plataformas digitales.

Con casi cuatro décadas de trayectoria, Los Cafres se consolidaron como pioneros del reggae en nuestro idioma. Surgidos en Buenos Aires a fines de los años 80, fueron una de las primeras agrupaciones en interpretar reggae en español, manteniendo la esencia del género jamaiquino pero incorporando una lírica introspectiva, social y espiritual que dejó huella en varias generaciones.

Durante el show, la banda presentará un recorrido por sus grandes éxitos, además de su más reciente single, «Viento», lanzado en marzo de este año. La canción —disponible en todas las plataformas digitales— retoma el sonido clásico de la banda con una producción actual y una lírica profunda que reflexiona sobre el paso del tiempo y la búsqueda de libertad.

El 9 de agosto será una oportunidad única para vivir una noche de reggae con identidad y compromiso, de la mano de Los Cafres, referentes indiscutidos del género en Latinoamérica, y Kalacawas, que aportará el sabor del litoral al escenario.