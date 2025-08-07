Lapachito refuerza el trabajo articulado con instituciones, organizaciones e iglesias a través de su Mesa de Gestión Local

Lapachito, Chaco – En un nuevo encuentro de participación ciudadana, la Municipalidad de Lapachito, bajo la conducción del intendente Roberto Domínguez, llevó adelante una reunión con representantes de distintas instituciones, organizaciones sociales e iglesias de la localidad en el marco de la Mesa de Gestión Local.

El objetivo principal de esta instancia es fortalecer el diálogo comunitario, escuchar a los diferentes actores sociales y avanzar en la búsqueda colectiva de soluciones a las problemáticas que afectan a las familias de Lapachito.

«Esta mesa no es solo un espacio de diálogo, sino una herramienta concreta para planificar, coordinar y gestionar acciones en conjunto. Queremos que todas las voces sean escuchadas, porque creemos en una construcción colectiva de políticas públicas que respondan a las verdaderas necesidades de nuestro pueblo», expresó el intendente Domínguez.

Durante el encuentro, se abordaron diversas temáticas vinculadas a lo social, educativo, sanitario, religioso y productivo, con el compromiso de dar continuidad a los proyectos en marcha y generar nuevas propuestas de impacto territorial.

Desde la gestión municipal destacaron la importancia de mantener estos espacios abiertos, horizontales y participativos, que promueven la corresponsabilidad en la gestión local y el trabajo en red.

La Mesa de Gestión Local de Lapachito se consolida así como una herramienta clave para el desarrollo armónico y el fortalecimiento del entramado institucional, con una visión clara: trabajar siempre en favor del bienestar de las familias del pueblo.